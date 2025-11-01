Sono 24 i convocati di Paolo Zanetti, tecnico del Verona, per la partita contro l'Inter, in programma domani a San Siro. Non ci sarà Serdar, che si aggiunge alla lista degli indisponibili che comprende anche Suslov e Kastanos.
1 Montipò, 3 Frese, 6 Valentini, 7 Belghali, 9 Sarr, 11 Akpa Akpro, 12 Bradaric, 15 Nelsson, 16 Orban, 17 Giovane, 19 Slotsager, 20 Kastanos, 21 Harroui, 22 Kurti, 23 Ebosse, 24 Bernede, 25 Mosquera, 34 Perilli, 36 Niasse, 37 Bella-Kotchap, 63 Gagliardini, 70 Fallou, 72 Ajayi, 94 Toniolo
