Il tecnico degli scaligeri ha diramato la lista dei calciatori a disposizione per la partita in programma domani a San Siro

Sono 24 i convocati di Paolo Zanetti, tecnico del Verona, per la partita contro l'Inter, in programma domani a San Siro. Non ci sarà Serdar, che si aggiunge alla lista degli indisponibili che comprende anche Suslov e Kastanos.