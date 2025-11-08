FC Inter 1908
Inter Academy e Inter Club protagoniste in Cina: Zanetti guida la delegazione

Il Vice President Javier Zanetti ha incontrato Inter Academy e Inter Club tra Pechino e Shanghai e rafforzando il legame con la fanbase cinese
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il viaggio dell'Inter in Cina ha rappresentato una nuova tappa nel percorso di attività internazionali del Club nerazzurro, in linea con la strategia di valorizzazione dei mercati chiave e delle community locali.

A guidare la delegazione nerazzurra, il Vice President Javier Zanetti, che ha portato il saluto del Club rafforzando ancora di più il legame con la forte fanbase cinese. A Pechino, Zanetti ha incontrato la storica Inter Academy Yihai-Beijing, una delle prime del network internazionale e principale Academy sul territorio cinese.

Sia a nella capitale cinese, che nella metropoli di Shanghai, il Vice President ha potuto vedere da vicino la passione e il senso di appartenenza dei soci di Inter Club Great China, con circa 100 soci presenti. Momenti di grande partecipazione che testimoniano la vitalità della community nerazzurra in Asia.

Questa attivazione conferma la capacità del Club di “lasciare la propria traccia” in mercati chiave come la Cina, rafforzando il dialogo con tifosi, partner e talent locali, nel segno dei valori e dello stile Inter.

(Fonte: Inter.it)

