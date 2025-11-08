Le parole del tecnico del Vicenza in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter U23

Gianni Pampinella Redattore 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 17:16)

Alla vigilia di Inter U23-Vicenza, Fabio Gallo ha presentato la gara in conferenza stampa. "Lo dico sempre ai miei giocatori, quando si ha pressione è perché si è temuti quindi più ne abbiamo e più dobbiamo essere felici. Nella mia carriera da allenatore ho avuto la possibilità di affrontare le Under 23 e sono squadre piene zeppi di talenti che nella maggior parte dei casi fanno carriere illuminanti e quindi le difficoltà sono per la bravura dei giocatori che avevamo da affrontare".

Si incontro due squadre una piena di giovani e l’altra con molta esperienza: questo fa tanta differenza a tuo avviso o no? — “Fa tanta differenza in tutte e due le parti perché nell’Inter ci sono talenti giovani che quindi sono esuberanti, non hanno paura di sbagliare e non hanno pressioni particolari se non quella di far vedere quanto sono bravi. Dall’altra parte noi abbiamo la nostra esperienza, giocatori che devono sapere la situazione e questo sicuramente è un fattore che è importante avere. Io ritengo che l’esperienza sia un qualcosa che una squadra deve sfruttare".

Che partita ti aspetti domani ? Loro hanno fatto molti più punti in trasferta che non in casa però riescono a metterti in difficoltà — “Possono fare tutto in qualsiasi momento della partita perché sono giovani, esuberanti, forti fisicamente e in più molto forti qualitativamente. Mi aspetto una partita aperta perché sicuramente non è una squadra che tatticamente la fa come parte predominante, nonostante si vede che Stefano sta lavorando da dargli una cultura tattica. Noi dovremmo essere molto bravi a non dare troppo campo perché è una squadra che ha qualità e gamba".

(biancorossi.net)