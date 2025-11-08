Serginho: “Thiago Silva poteva andare all’Inter: c’era un pre-accordo ma poi…”

Serginho, ex Milan, ha raccontato a La Gazzetta dello Sport un aneddoto che riguarda anche Thiago Silva e l'Inter

Nel corso di un'ampia intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'ex Milan Serginho ha rivelato un retroscena che riguarda Thiago Silva e l'Inter:

“Mi chiamò Galliani mi chiese di svolgere questo ruolo: una specie di ponte tra la società e il Brasile. Abbiamo fondato un Milan Junior Club, coinvolgendo tanti ragazzi. In più, cercavo di suggerirgli alcuni talenti, girando per il paese.

Gli segnalai Miranda e Thiago Silva, Braida si innamorò del secondo. Aveva già un pre contratto con l’Inter e sul giocatore c’era pure il Villarreal. Ma ci parlammo e… scelse i rossoneri in cinque minuti.