Nel corso di un'ampia intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'ex Milan Serginho ha rivelato un retroscena che riguarda Thiago Silva e l'Inter:
Serginho: “Thiago Silva poteva andare all’Inter: c’era un pre-accordo ma poi…”
Serginho, ex Milan, ha raccontato a La Gazzetta dello Sport un aneddoto che riguarda anche Thiago Silva e l'Inter
“Mi chiamò Galliani mi chiese di svolgere questo ruolo: una specie di ponte tra la società e il Brasile. Abbiamo fondato un Milan Junior Club, coinvolgendo tanti ragazzi. In più, cercavo di suggerirgli alcuni talenti, girando per il paese.
Gli segnalai Miranda e Thiago Silva, Braida si innamorò del secondo. Aveva già un pre contratto con l’Inter e sul giocatore c’era pure il Villarreal. Ma ci parlammo e… scelse i rossoneri in cinque minuti.
Lo convinse il blasone del club e l’idea di crescere al fianco di uno come Sandro Nesta. Con il senno di poi direi che ha fatto bene, con buona pace dei cugini nerazzurri…”
