Repubblica – Inter, accordo con Sommer: manca quello col Bayern, la richiesta dei tedeschi

È la settimana decisiva per il passaggio di André Onana al Manchester United. A breve il club inglese formulerà l'offerta ufficiale all'Inter dopo aver trovato l'accordo con il portiere (contratto di 4 anni più uno). In attesa della cessione del camerunese, i prossimi giorni saranno molto caldi su questo aspetto. Come sottolinea Repubblica, l’Inter si sta cautelando con due portieri.