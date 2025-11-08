L'ultima gara giocata da Francesco Acerbi risale allo scorso 25 ottobre al Maradona contro il Napoli. Da allora il difensore nerazzurro non ha più messo piede in campo con Chivu che gli sempre preferito Bisseck e de Vrij. Una novità per Acerbi che con Inzaghi era un titolare inamovibile.
Inter, torna Acerbi dal 1′? Perché Chivu lo ha tenuto fuori. Non esiste…
"La scelta di Cristian Chivu va inevitabilmente al di là di una fisiologica alternanza per tenere tutti sulla corda ed evitare qualsiasi tipo di sovraccarico fisico. Se l’ha tenuto fuori nelle ultime tre, insomma, non è soltanto per permettergli di tirare il fiato. Nel frattempo ha provato soluzioni alternative, su tutte quella che prevede lo spostamento in mezzo del giovane tedesco, per fargli prendere confidenza con un ruolo in cui il tecnico crede che possa affermarsi in futuro", si legge sul Corriere dello Sport.
"Ora però potrebbe essere arrivato il momento di rivederlo titolare. Contro la Lazio, da ex di turno, si aspetta di tornare a ruggire in campo dal primo minuto. Il futuro potrà essere anche segnato, chissà, ma Acerbi è fortemente convinto di poter essere ancora prezioso per l’Inter. Di certo non avrà la rapidità di un centometrista, ma non esiste oggi nel campionato di Serie A un difensore che garantisca una marcatura sull’uomo efficace quanto la sua".
(Corriere dello Sport)
