FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, torna Acerbi dal 1′? Perché Chivu lo ha tenuto fuori. Non esiste…

ultimora

Inter, torna Acerbi dal 1′? Perché Chivu lo ha tenuto fuori. Non esiste…

Inter, torna Acerbi dal 1′? Perché Chivu lo ha tenuto fuori. Non esiste… - immagine 1
Il difensore nerazzurro non gioca dal 25 ottobre, adesso Chivu potrebbe lanciarlo dal 1' contro la Lazio
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

L'ultima gara giocata da Francesco Acerbi risale allo scorso 25 ottobre al Maradona contro il Napoli. Da allora il difensore nerazzurro non ha più messo piede in campo con Chivu che gli sempre preferito Bisseck e de Vrij. Una novità per Acerbi che con Inzaghi era un titolare inamovibile.

Inter, torna Acerbi dal 1′? Perché Chivu lo ha tenuto fuori. Non esiste…- immagine 2
Getty Images

"La scelta di Cristian Chivu va inevitabilmente al di là di una fisiologica alternanza per tenere tutti sulla corda ed evitare qualsiasi tipo di sovraccarico fisico. Se l’ha tenuto fuori nelle ultime tre, insomma, non è soltanto per permettergli di tirare il fiato. Nel frattempo ha provato soluzioni alternative, su tutte quella che prevede lo spostamento in mezzo del giovane tedesco, per fargli prendere confidenza con un ruolo in cui il tecnico crede che possa affermarsi in futuro", si legge sul Corriere dello Sport.

Inter, torna Acerbi dal 1′? Perché Chivu lo ha tenuto fuori. Non esiste…- immagine 3
Getty Images

"Ora però potrebbe essere arrivato il momento di rivederlo titolare. Contro la Lazio, da ex di turno, si aspetta di tornare a ruggire in campo dal primo minuto. Il futuro potrà essere anche segnato, chissà, ma Acerbi è fortemente convinto di poter essere ancora prezioso per l’Inter. Di certo non avrà la rapidità di un centometrista, ma non esiste oggi nel campionato di Serie A un difensore che garantisca una marcatura sull’uomo efficace quanto la sua".

(Corriere dello Sport)

Leggi anche
I precedenti, il Toro, Dumfries e Dimarco: tutte le statistiche di Inter-Lazio
Inter-Lazio, verso il sold out: tutte le info per gli ultimi biglietti disponibili

© RIPRODUZIONE RISERVATA