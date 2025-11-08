I precedenti, il Toro, Dumfries e Dimarco: tutte le statistiche di Inter-Lazio

L’Inter torna a San Siro per sfidare la Lazio nell’undicesima giornata di Serie A 2025/26, in programma domenica 9 novembre

8 novembre 2025

L’Inter torna a San Siro per sfidare la Lazio nell’undicesima giornata di Serie A 2025/26, in programma domenica 9 novembre alle ore 20:45. Una sfida dal fascino storico e dal grande valore tecnico. Dopo il successo esterno sul Verona, i nerazzurri di Cristian Chivu cercano continuità davanti ai propri tifosi per proseguire la corsa nelle zone alte della classifica.

I PRECEDENTI — Quella di domenica sarà la 165ª sfida tra Inter e Lazio in Serie A. I nerazzurri guidano il bilancio con 69 vittorie, a fronte di 39 successi biancocelesti e 56 pareggi.

L’Inter è imbattuta nelle ultime cinque gare contro la Lazio in campionato (3 vittorie, 2 pareggi), con 14 gol segnati in questo parziale: una media di 2.8 reti a partita, quasi il doppio rispetto alle nove precedenti sfide (1.4 a gara).

I nerazzurri inoltre sono imbattuti nelle ultime sei partite casalinghe contro i biancocelesti in Serie A (4 vittorie, 2 pareggi), con un rendimento costante e prestazioni sempre convincenti a San Siro.

LE STATS NERAZZURRE — L’Inter si conferma tra le squadre più in forma del campionato: sei vittorie nelle ultime sette giornate (una sola sconfitta), con 15 gol realizzati e soltanto sei subiti.

I nerazzurri sono l’unica squadra ad aver sempre trovato la rete in tutte le prime dieci giornate di questa Serie A, con una media di 2.4 gol a partita.

La formazione di Chivu guida la classifica per palloni giocati in area avversaria (356), almeno 64 in più rispetto a qualsiasi altra squadra del torneo. L’atteggiamento offensivo è supportato da una gestione del possesso di altissimo livello: prima per percentuale media di possesso palla (60.7%), seconda per precisione nei passaggi (87%) e per sequenze con almeno 10 passaggi (156), dietro solo al Napoli (158).

L’Inter è anche la squadra che ha effettuato più conclusioni dopo un recupero offensivo (18), tre delle quali trasformate in gol: un dato che sottolinea l’efficacia del pressing alto e la capacità di riconquistare palla nella metà campo avversaria.

IL TORO, DUMFRIES E LA LAZIO — Il capitano nerazzurro ha segnato sei gol contro la Lazio in Serie A, tre dei quali nelle sfide casalinghe. Determinazione, incisività e continuità: Lautaro si conferma il punto di riferimento offensivo della squadra.

La Lazio è l’avversaria preferita di Denzel Dumfries: l’esterno olandese ha segnato tre gol contro i biancocelesti, uno in ciascuna delle ultime tre sfide in Serie A.

Negli ultimi vent’anni, solo Massimo Oddo è riuscito a segnare in quattro partite consecutive contro un’unica squadra tra i difensori (contro il Chievo tra il 2005 e il 2007): un traguardo che Dumfries punta a eguagliare.

CALHANOGLU AL TOP — Con cinque gol in questo campionato, inclusa una doppietta nell’ultima gara disputata a San Siro, Hakan Calhanoglu ha già eguagliato il proprio bottino realizzativo dell’intera scorsa stagione.

Il turco è inoltre il miglior marcatore da fuori area nei top 5 campionati europei (tre reti, al pari di Antony e Julián Álvarez) e vanta un dato speciale proprio contro la Lazio: è la squadra contro cui ha servito più assist in Serie A (sei), più di ogni altro giocatore attualmente in attività.

DIMARCO, L'ATTACCANTE AGGIUNTO — Precisione, continuità e qualità. Federico Dimarco è il giocatore che ha creato più occasioni (30) e effettuato più cross su azione (55) in questa Serie A.

Con due gol e tre assist, il laterale nerazzurro ha preso parte a cinque reti nel torneo: tra i difensori dei cinque principali campionati europei, solo Alejandro Grimaldo (sette) ha fatto meglio.