Dopo la vittoria in Champions League contro il Kairat Almaty, l'Inter ritrova subito i suoi tifosi a San Siro. I nerazzurri si preparano ad affrontare la Lazio nell'ultima partita prima della sosta del campionato: la gara è in programma domenica 9 novembre alle 20:45 al Meazza.
Inter-Lazio, verso il sold out: tutte le info per gli ultimi biglietti disponibili
Come sempre i tifosi nerazzurri accorreranno in gran numero a San Siro: il match viaggia spedito verso il sold-out. Sono disponibili gli ultimi biglietti per Inter-Lazio, anche grazie alla rivendita riservata agli abbonati Full, con prezzi a partire da 14€. I tifosi possono acquistare i tagliandi residui a questo link oppure il giorno della partita nelle biglietterie nei pressi dello stadio, aperte dalle 17:45.
DOMENICA 9 NOVEMBRE
20:45
I biglietti per Inter-Lazio
IL PROGRAMMA DI LOYALTY—
Da quest'anno il programma loyalty "Interista", assegna punti in base alla tipologia di abbonamento scelto. I punti permetteranno di accedere a vantaggi esclusivi su tutto l’ecosistema nerazzurro, dallo stadio all'Inter Store.
Per sfruttare al massimo i benefici dell’abbonamento – come l’acquisto di biglietti extra, ma anche il rinnovo abbonamenti per la prossima stagione – sarà necessario essere iscritti al programma Interista.
INTERISTA, il programma di loyalty dell'Inter
CANCELLI APERTI DALLE 18:45, TUTTE LE INFORMAZIONI—
L'apertura dei cancelli è fissata per le 18:45, mentre le biglietterie saranno aperte dalle 17:45. Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio a ridosso dell'orario di apertura dei cancelli.
A seguito dei cambiamenti intervenuti per motivi di ordine pubblico nella gestione dei flussi d’ingresso, sono state attuate delle modifiche con lo scopo di limitare i tempi di attesa per tutti i tifosi durante le procedure di accesso. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore. Si chiede ai gentili spettatori di rimanere sempre seduti al posto assegnato e indicato sul proprio biglietto per tutta la durata dell'evento per garantirne il pieno successo. Per l'accesso è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni:
Ingressi 0, 7, 15: titolari di titolo di biglietto di tribuna onore arancio, poltroncine arancio e hospitality di primo arancio.
Ingressi 1, 12, 13, 14, 15: titolari di biglietto di primo arancio e secondo arancio.
Ingressi 1, 4, 5, 6, 9: titolari di biglietto di primo verde.
Ingressi 9, 12, 13, 14: titolari di biglietti di primo e secondo blu.
Ingressi 4, 5, 6, 9: titolari di biglietti di primo, secondo e terzo rosso.
Ingresso 7: titolari di biglietti di tribuna onore rossa, poltroncine rosse e hospitality di primo rosso.
A seconda delle code, in tutti questi ingressi c’è flessibilità per essere indirizzati da un ingresso ad un altro, seguendo le indicazioni del personale di servizio.
INGRESSI OBBLIGATORI SENZA DEROGHE—
Ingresso 2: titolari di biglietto di secondo verde.
Ingresso 3: titolari di biglietto di terzo verde.
Ingresso 10: tifosi ospiti della Lazio al terzo anello blu.
Ingresso 8: pass di servizio.
Ingresso 11: persone con disabilità.
La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto ed è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali. In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta.
