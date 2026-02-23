Denzel Dumfries è ormai rientrato pienamente in gruppo. Lo testimoniano le immagini raccolte da Fcinter1908.it alla vigilia di Inter-Bodo Glimt, con la rifinitura ancora in corso.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora FCIN1908/ Vigilia di Inter-Bodo: Dumfries totalmente in gruppo, Calha solo in parte. Dall’Under 23…
ultimora
FCIN1908/ Vigilia di Inter-Bodo: Dumfries totalmente in gruppo, Calha solo in parte. Dall’Under 23…
L’aggiornamento da Appiano Gentile mentre è in corso la rifinitura alla vigilia del prossimo impegno di Champions League dei nerazzurri
L’olandese già ieri aveva lavorato con la squadra e corre verso una convocazione. Leggermente più indietro Hakan Calhanoglu, che lavorerà oggi soltanto parzialmente con i compagni.
Il rientro definitivo del turco è previsto per il primo allenamento post Champions League, con la speranza di strappare una convocazione per la gara di campionato con il Genoa. Dall’Under 23 nerazzurra di è aggregato in prima squadra Matteo Lavelli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA