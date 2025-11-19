FC Inter 1908
Le parole del procuratore dei due centrali nerazzurri sul loro futuro accomunato dalla data di scadenza del contratto
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Il divorzio tra l'Inter e Acerbi e De Vrij a fine stagione è già scritto? Non per Federico Pastorello, agente di entrambi i difensori. L'italiano e l'olandese sono in scadenza di contratto, per cui un aggiornamento con il club ci sarà di certo. Ma tutto sembra ancora in ballo. Anche perché magari i fascicoli potrebbero essere affrontati in maniera diversa. Quali sono le tempistiche?

Inter, ag Acerbi-De Vrij: “Futuro? Ecco quando parleremo con la società”- immagine 2
Getty Images

Le ha svelate proprio il noto agente. Questa la sua puntualizzazione sul tema ai microfoni di Sport Mediaset: "Queste società affrontano i temi della scadenza di contratto, soprattutto per gli over 30, verso fine stagione. Lo fanno tutti i club. Non vedo grandi cose nell'immediato"

