Inter, ag Acerbi-De Vrij: “Futuro? Ecco quando parleremo con la società”

Il divorzio tra l'Inter e Acerbi e De Vrij a fine stagione è già scritto? Non per Federico Pastorello, agente di entrambi i difensori. L'italiano e l'olandese sono in scadenza di contratto, per cui un aggiornamento con il club ci sarà di certo. Ma tutto sembra ancora in ballo. Anche perché magari i fascicoli potrebbero essere affrontati in maniera diversa. Quali sono le tempistiche?
Le parole del procuratore dei due centrali nerazzurri sul loro futuro accomunato dalla data di scadenza del contratto
Le ha svelate proprio il noto agente. Questa la sua puntualizzazione sul tema ai microfoni di Sport Mediaset: "Queste società affrontano i temi della scadenza di contratto, soprattutto per gli over 30, verso fine stagione. Lo fanno tutti i club. Non vedo grandi cose nell'immediato"
