Inter, ag Acerbi-De Vrij: “Futuro? Ecco quando parleremo con la società”

Il divorzio tra l'Inter e Acerbi e De Vrij a fine stagione è già scritto? Non per Federico Pastorello, agente di entrambi i difensori. L'italiano e l'olandese sono in scadenza di contratto, per cui un aggiornamento con il club ci sarà di certo. Ma tutto sembra ancora in ballo. Anche perché magari i fascicoli potrebbero essere affrontati in maniera diversa. Quali sono le tempistiche?