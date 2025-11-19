FC Inter 1908
Sabatini: “Chivu? Lavoro notevolissimo ma non mi è piaciuta una frase di Marotta”

"Chivu ha preso l'Inter screpolata dalla sconfitta della finale di Champions con problemi di spogliatoio evidenziati durante il Mondiale per Club", dice Sabatini
Intervenuto sul suo profilo Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così dell'Inter di Chivu:

"Quanto vale l'Inter di Chivu? L'Inter di Chivu vale tanto, Chivu ha preso l'Inter screpolata dalla sconfitta della finale di Champions con problemi di spogliatoio evidenziati durante il Mondiale per Club ma anche messa a dura prova dalla consapevolezza, che per me c'era, di aver perso un campionato che si poteva portare a casa.

Il lavoro di Chivu è notevolissimo, non mi è piaciuta la battuta di Marotta su Mourinho perché Marotta manca in un particolare importantissimo: non deve mai mancare di rispetto all'Inter di Moratti che aveva fatto il Triplete, che aveva avuto in Mourinho un leader di assoluto valore e prestigio oltre che nobiltà sportiva.

Questo tentativo di Marotta di smantellare i presupposti che avevano reso l'Inter di Moratti unica... Se vi ricordate anche quando si diceva "Non chiamatela più pazza Inter". Ecco, la storia non si cancella, si rispetta. E in questo Marotta, che fa benissimo tutto, può fare un po' meglio"

