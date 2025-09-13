Luca Marelli ha analizzato gli episodi di Juve-Inter e si è soffermato in particolare sul gol del 3-2 segnato dai nerazzurri e quello del 4-3 segnato dai bianconeri e che è valso la vittoria degli uomini di Tudor. «Sulla rete del 3 a 2 non hanno esultato come se aspettassero il fischio dell'arbitro ma c'è stato un leggerissimo contatto tra Bastoni e la schiena di Bremer con l'avambraccio, uin contatto di gioco che ci può stare e non può far annullare la rete», ha sottolineato l'esperto arbitrale.