L'esperto arbitrale di DAZN ha parlato di due episodi in particolare dopo la gara vinta dai bianconeri
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Luca Marelli ha analizzato gli episodi di Juve-Inter e si è soffermato in particolare sul gol del 3-2 segnato dai nerazzurri e quello del 4-3 segnato dai bianconeri e che è valso la vittoria degli uomini di Tudor. «Sulla rete del 3 a 2 non hanno esultato come se aspettassero il fischio dell'arbitro ma c'è stato un leggerissimo contatto tra Bastoni e la schiena di Bremer con l'avambraccio, uin contatto di gioco che ci può stare e non può far annullare la rete», ha sottolineato l'esperto arbitrale.

«Sul 4 a 3 nel contrasto basso Thuram tocca il pallone e c'è un contatto piede contro piede e non c'è rivelanza. Bonny reclama per un tocco sul viso che è stato veramente molto leggero ed è corretto lasciar correre e convalidare la rete di Adzic», ha concluso.

