Inter, Akanji ancora titolare: gioca dal 1’ in Slovenia-Svizzera di stasera

Manuel Akanji titolare con la sua Svizzera: il difensore dell’Inter è stato schierato dal 1’ nella sfida contro la Slovenia
Alessandro Cosattini Redattore 

Manuel Akanji titolare con la sua Svizzera. Il difensore dell’Inter è stato schierato dal 1’ dal commissario tecnico nella sfida in programma alle ore 20.45.

La Svizzera affronta in trasferta la Slovenia nella gara valida per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali. La squadra di Akanji è prima a 9 punti nel girone, la Slovenia è terza a 2 punti; in mezzo il Kosovo a 4 e all’ultimo posto la Svezia a 1.

