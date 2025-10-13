Inter, Akanji ancora titolare: gioca dal 1’ in Slovenia-Svizzera di stasera

Manuel Akanji titolare con la sua Svizzera: il difensore dell’Inter è stato schierato dal 1’ nella sfida contro la Slovenia

La Svizzera affronta in trasferta la Slovenia nella gara valida per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali. La squadra di Akanji è prima a 9 punti nel girone, la Slovenia è terza a 2 punti; in mezzo il Kosovo a 4 e all’ultimo posto la Svezia a 1.