Era Manuel Akanji l'unico calciatore dell'Inter impegnato questa sera nelle gare di qualificazione ai Mondiali del 2026.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Nazionali, Akanji unico interista in campo: per lui 90′ con la Svizzera
ultimora
Nazionali, Akanji unico interista in campo: per lui 90′ con la Svizzera
Era Manuel Akanji l'unico calciatore dell'Inter impegnato questa sera nelle gare di qualificazione ai Mondiali del 2026
Serata tranquilla per il centrale nerazzurro, che vince con la sua Svizzera per 2-0 contro la Svezia: per il difensore 90 minuti in campo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA