Nazionali, Akanji unico interista in campo: per lui 90′ con la Svizzera

Era Manuel Akanji l'unico calciatore dell'Inter impegnato questa sera nelle gare di qualificazione ai Mondiali del 2026
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Era Manuel Akanji l'unico calciatore dell'Inter impegnato questa sera nelle gare di qualificazione ai Mondiali del 2026.

Nazionali, Akanji unico interista in campo: per lui 90′ con la Svizzera- immagine 2
Getty Images

Serata tranquilla per il centrale nerazzurro, che vince con la sua Svizzera per 2-0 contro la Svezia: per il difensore 90 minuti in campo.

