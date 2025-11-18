FC Inter 1908
Inter, Akanji titolare in Kosovo-Svizzera: niente riposo, parte dal 1′

Il difensore nerazzurro schierato titolare nella sfida di qualificazioni ai Mondiali 2026 dal ct elvetico Yakin
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Manuel Akanji parte titolare nella sfida tra Kosovo e Svizzera, ultima gara della fase di qualificazione ai Mondiali 2026.

Il difensore dell’Inter è stato schierato dal 1’nella difesa a quattro, completata da Elvedi, Widmer e Rodriguez.

La Svizzera è al momento a +3 sul Kosovo: basta un risultato positivo per assicurarsi il pass per la Coppa del Mondo.

