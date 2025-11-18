Manuel Akanji parte titolare nella sfida tra Kosovo e Svizzera, ultima gara della fase di qualificazione ai Mondiali 2026.
Inter, Akanji titolare in Kosovo-Svizzera: niente riposo, parte dal 1′
Il difensore nerazzurro schierato titolare nella sfida di qualificazioni ai Mondiali 2026 dal ct elvetico Yakin
Il difensore dell’Inter è stato schierato dal 1’nella difesa a quattro, completata da Elvedi, Widmer e Rodriguez.
La Svizzera è al momento a +3 sul Kosovo: basta un risultato positivo per assicurarsi il pass per la Coppa del Mondo.
