L'attaccante e capitano nerazzurro, reduce dagli impegni con l'Argentina, si è rimesso a disposizione di Chivu

Primo allenamento della settimana per l'Inter, che domenica affronterà il Milan nel primo derby di Milano della stagione. Cristian Chivu e il suo staff hanno potuto riabbracciare Lautaro Martinez: l'attaccante e capitano nerazzurro, reduce dagli impegni con l'Argentina, si è subito rimesso a disposizione.