Primo allenamento della settimana per l'Inter, che domenica affronterà il Milan nel primo derby di Milano della stagione. Cristian Chivu e il suo staff hanno potuto riabbracciare Lautaro Martinez: l'attaccante e capitano nerazzurro, reduce dagli impegni con l'Argentina, si è subito rimesso a disposizione.
Inter, Lautaro subito in campo ad Appiano Gentile alla ripresa degli allenamenti: le immagini
L'attaccante e capitano nerazzurro, reduce dagli impegni con l'Argentina, si è rimesso a disposizione di Chivu
A partire da domani ad Appiano Gentile si rivedranno anche gli altri elementi della rosa che in questi giorni hanno giocato con le rispettive Nazionali.
