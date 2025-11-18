FC Inter 1908
Inter, Lautaro subito in campo ad Appiano Gentile alla ripresa degli allenamenti: le immagini

L'attaccante e capitano nerazzurro, reduce dagli impegni con l'Argentina, si è rimesso a disposizione di Chivu
Fabio Alampi Redattore 

Primo allenamento della settimana per l'Inter, che domenica affronterà il Milan nel primo derby di Milano della stagione. Cristian Chivu e il suo staff hanno potuto riabbracciare Lautaro Martinez: l'attaccante e capitano nerazzurro, reduce dagli impegni con l'Argentina, si è subito rimesso a disposizione.

A partire da domani ad Appiano Gentile si rivedranno anche gli altri elementi della rosa che in questi giorni hanno giocato con le rispettive Nazionali.

