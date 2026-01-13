Il calendario non dà tregua. Archiviato il pareggio contro il Napoli, l'Inter è attesa dal recupero contro il Lecce

Gianni Pampinella Redattore 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 10:32)

Il calendario non dà tregua. Archiviato il pareggio contro il Napoli, l'Inter è attesa dal recupero contro il Lecce in programma domani. Chivu ha deciso di concedere un giorno di riposo ai suoi ragazzi, consapevole che il calendario sarà particolarmente affollato.

"Adesso però l’alleato principale, più del riposo strategico, è il calendario: da qui a inizio febbraio l’Inter affronterà in fila Lecce, Udinese, Pisa, Cremonese e Sassuolo. Se valgono le critiche per l’incapacità di imporsi negli scontri diretti, è giusto sottolineare che la Lautaro Band ha saputo vincere tutte le altre partite meno una: quella contro l’Udinese a inizio percorso".

"E allora è giusto immaginare un futuro prossimo di gratificazioni in serie: l’obiettivo, dopo le sei vittorie e il primo pareggio stagionale, è presentarsi alla grande sfida contro la Juventus con un vantaggio ancora più ampio sulla concorrenza", sottolinea la Gazzetta dello Sport.