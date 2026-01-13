Non è per niente piaciuta ai vertici arbitrali la sceneggiata portata in scena dal tecnico durante Inter-Napoli

Gianni Pampinella Redattore 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 10:12)

Non è per niente piaciuta ai vertici arbitrali la sceneggiata portata in scena da Antonio Conte durante Inter-Napoli. Dopo il rigore, netto, concesso da Doveri ai nerazzurri, il tecnico ha avuto una reazione spropositata. "Vergognatevi", ha urlato a gran voce in direzione di arbitro e quarto uomo.

"I responsabili arbitrali non hanno dubbi sull’episodio clou di Inter-Napoli che ha fatto esplodere di rabbia Antonio Conte, poi espulso e a rischio maxi squalifica: il pestone in area di Rrahmani su Mkhitaryan andava sanzionato con un tiro dal dischetto, quindi il direttore di gara Doveri ha fatto bene a fischiare", sottolinea il Corriere della Sera.

"Nessun errore, quindi. Ecco perché i vertici arbitrali sono infuriati per l’eccesso di proteste dell’allenatore napoletano, che secondo loro è andato oltre, con quel «vergognatevi tutti» urlato in faccia al quarto uomo Colombo. Auspicano pertanto una condanna esemplare, con tanto di sanzione salata".

"Spetterà oggi al Giudice Sportivo stabilirlo, ma Conte rischia due giornate di stop. La speranza del Napoli è che sia una sola, come per Allegri contro il Bologna a settembre. Fossero invece tre, salterebbe anche la sfida contro la Juventus, la sua ex. A pesare saranno non solo le immagini televisive, ma anche il referto, definito corposo".

"Il casus belli è quello del famigerato step on foot, il colpo sul piede, che con le interpretazioni vigenti va punito con un fallo, indipendentemente dal fatto che l’azione sia poi proseguita o meno. Va detto che, anche fra gli stessi arbitri, sono in diversi ad auspicare un rapido cambio di interpretazione. Perché quel tipo di dinamica sta portando a tanti, troppi rigori che una volta non sarebbero stati concessi".

"Ma finché non si cambia, così è. Il tema generale semmai è un altro, il metro di giudizio. Perché in alcuni casi il pestone viene sanzionato e in altri no. Sui social i tifosi del Milan si chiedono perché un episodio del tutto simile con colpo di Ostigard su Fullkrug nella gara col Genoa non sia stato sanzionato. Il sala Var peraltro c’era sempre Di Paolo".

