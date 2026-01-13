"Doveri miglior arbitraggio degli ultimi anni. Entrato in campo con la pressione di tutta l'Aia e ha fatto una partita da quarto di Champions League. Ha fatto capire che si sarebbe giocato a calcio, ha fischiato 5 falli nel primo tempo. i giocatori hanno percepito questa cosa e tutti correvano, sembrava la Premier. Senza Doveri questa grandissima partita non ci sarebbe stata. Scelta di far giocare è stata di una persona con due palle così. Ha arbitrato da Dio, si è perso per strada un rigore che è un rigore da Var che ormai si dà, ma glielo concediamo in una partita con quell'agonismo. Ho visto i 5,5 e i 6... Ho visto i 6,5 a Luis Henrique che ha il record mondiale di passaggi indietro a un metro e a Doveri che ha diretto contro tutti, contro l'allenatore che gli ha urlao vergognati per un rigore netto, 5,5. E quindi vergognatevi voi che gli avete dato 5,5 a Doveri. Arbitraggio da 9, ci ha fatto vedere la partita più bella degli ultimi 5 anni".