Il commento a DAZN degli opinionisti in studio dopo le parole del tecnico sulla rimessa battuta dal Bologna 12 metri avanti

«Rimessa laterale? Ti girano le scatole quando perdi una partita così. Uno poi a mente fredda dice altre cose. Inzaghi dice testa ferma, rimaniamo concentrata, ma a fine partita ti girano le scatole». Massimo Ambrosini a DAZN ha commentato le parole del mister sull'Inter arrabbiata per la rimessa laterale battuta dal Bologna 12-13 metri avanti rispetto a dove doveva essere battuta.

Gli ha fatto eco anche Ciro Ferrara che ha sottolineato: «Bisogna essere onesti. Sarebbero girate le scatole a qualsiasi allenatore. Lascia stare che poi il pallone esce fuori di nuovo in fallo laterale. Però effettivamente, poi all'ultimo minuto, non hai neanche la possibilità di recuperare». Behrami ha aggiunto: «11-12 metri sono eccessivi, 3-4 metri li puoi regalare, ma così sono tanti...». «Anche perché le partite - ha concluso la conduttrice Giorgia Rossi - e le competizioni si vincono per dettagli...».