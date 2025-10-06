Inter, venerdì c’è l’amichevole con l’Atletico: il programma della settimana

"Chivu dovrà fare a meno di 13 calciatori chiamati dalle rispettive nazionali. Oltre ai 5 azzurri - Bastoni, Dimarco, Barella, Frattesi e Pio Esposito -, mancheranno anche gli "europei" De Vrij, Dumfries, Sucic, Zielinski, Akanji e Calhanoglu. Trasferte in Corea del Sud e Giappone per il brasiliano Carlos Augusto, mentre capitan Lautaro sarà impegnato con l'Argentina in due amichevoli negli Usa contro Venezuela e Porto Rico".