Dopo la convincente vittoria contro la Cremonese, Cristian Chivu ha concesso due giorni di riposo ai suoi. Il tecnico nerazzurro ritroverà parte della sua squadra domani pomeriggio, quando, insieme ai giocatori dell’Under 23, preparerà l’amichevole che l’Inter disputerà venerdì 10 alle 18 all'International Stadium di Bengasi in Libia contro l’Atletico Madrid.
Inter, venerdì c’è l’amichevole con l’Atletico: il programma della settimana
"Test valido per la “Reconstruction Cup”, antipasto di quella cha sarà poi la gara da tre punti in Champions il 26 novembre a Madrid. Dopodiché, i giocatori che rimaranno ad Appiano in questa sosta, godranno di altri 2 giorni liberi, prima di iniziare lunedì 13 a mettere nel mirino la trasferta di sabato 18 all’Olimpico con la Roma", si legge su Tuttosport.
"Chivu dovrà fare a meno di 13 calciatori chiamati dalle rispettive nazionali. Oltre ai 5 azzurri - Bastoni, Dimarco, Barella, Frattesi e Pio Esposito -, mancheranno anche gli "europei" De Vrij, Dumfries, Sucic, Zielinski, Akanji e Calhanoglu. Trasferte in Corea del Sud e Giappone per il brasiliano Carlos Augusto, mentre capitan Lautaro sarà impegnato con l'Argentina in due amichevoli negli Usa contro Venezuela e Porto Rico".
(Tuttosport)
