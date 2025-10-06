Il tecnico ha scelto Barella come vice Calhanoglu e nelle due gare da regista il centrocampista ha fatto vedere di poter dire la sua

Andrea Della Sala Redattore 6 ottobre 2025 (modifica il 6 ottobre 2025 | 14:02)

Il tecnico dell'Inter ha scelto Barella come vice Calhanoglu e nelle due gare da regista il centrocampista ha fatto vedere di poter dire la sua anche in questa posizione. Cresciuto, maturato, offre dinamismo e geometrie

Barellino s’è fatto grande e ora calcia al volo, corre per quattro, avvia azioni d’esterno, ripulisce gli incroci da ragnatele fastidiose e a tempo perso si diverte sfornando colpi di “scorpione” a metà campo. “Istinto puro - ha raccontato a fine partita -, quando uno si diverte viene tutto”. Compreso vincere. Chivu gli chiede di calciare di più in porta, lui l’ha preso alla lettera. Il primo gol è arrivato con un destro nel sette", analizza Gazzetta.

"Barella, schierato regista al posto di Calhanoglu, ha palleggiato sul viso di una Cremonese mai in partita, affossata nei primi cinque minuti da un suo recupero. Ha aggredito Sanabria, s’è impossessato del pallone e ha lanciato Bonny con un tocco d’esterno destro, avviando l’azione del primo gol. Se Lautaro ha segnato lo deve anche a lui, macinatore di chilometri per antonomasia. Fin qui Chivu l’ha impiegato dall’inizio in tutte le partite, eccezion fatta per quella contro lo Slavia Praga: 8 presenze e un gol, arrivato giocando in mezzo. Un ritorno alle origini. Prima di costruirsi una carriera da mezzala distribuiva palloni da regista. Rifarlo è stato semplice".

"Barella è il motore di un centrocampo a ventaglio con molte soluzioni. La partita di Barella è un elogio all’onnipresenza. Ha giocato 109 palloni - più di tutti - e completato 77 passaggi. Anche qui il migliore. A referto anche cinque lanci lunghi positivi e sette palloni recuperati. Nel mezzo, tra un cambio di gioco e l’altro, perfino un colpo di scorpione a far vibrare San Siro, che ormai quando l'azzurro prende palla al limite dell'area invoca un tiro a giro o un altro tocco d'esterno a imbeccare un compagno. Perché quando si vince divertendosi vale tutto", spiega Gazzetta.