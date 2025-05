A portare l'Inter ai supplementari ci ha pensato Francesco Acerbi. Sembrava ormai finita, dopo il ribaltone del Barcellona che col gol di Raphinha aveva fissato il risultato sul 3-2. Ma il leone nerazzurro non ha mollato e si è spinto in avanti per cercare di raddrizzare la semifinale, per tentare l'ultimo assalto.