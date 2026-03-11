Per l'edizione odierna di TuttoSport, in casa Inter c'è una variabile in più che potrebbe condizionare il rendimento della squadra. Legata alla stretta attualità, tra l'altro. Si tratta della famigerata sosta per le nazionali. Terrebbe in particolare apprensione il club nerazzurro. Il motivo? Lo spiega il quotidiano nel focus:
TS – Inter, ansia nazionali: in casa nerazzurra c’è agitazione per l’ultima sosta
"Ansia nazionali in casa Inter. È vero che dopo aver perso il derby e aver permesso al Milan di tornare a meno 7, la squadra di Cristian Chivu nelle prossime due settimane dovrà vedersela con Atalanta (sabato alle 15 a San Siro) e Fiorentina (domenica 22 al Franchi), impegni tutt’altro che “rilassanti”, ma già ora si respira agitazione in casa nerazzurra per la prossima sosta, l’ultima di questa stagione.
Diversi giocatori il 23 marzo partiranno, alcuni avranno delle semplici amichevoli (Thuram e Sucic, per esempio, saranno con Francia e Croazia in Florida per sfidare Brasile e Colombia), molti però avranno partite per nulla banali: c’è chi si giocherà la qualificazione al Mondiale e chi addirittura un trofeo. L’Inter è preoccupata per chi oggi è infortunato e farà di tutto per tornare a disposizione in tempo per gli impegni con la propria selezione - leggi Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu -, e per chi potrebbe tornare con una delusione cocente, ovvero la mancata partecipazione alla kermesse iridata".
