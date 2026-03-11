Diversi giocatori il 23 marzo partiranno, alcuni avranno delle semplici amichevoli (Thuram e Sucic, per esempio, saranno con Francia e Croazia in Florida per sfidare Brasile e Colombia), molti però avranno partite per nulla banali: c’è chi si giocherà la qualificazione al Mondiale e chi addirittura un trofeo. L’Inter è preoccupata per chi oggi è infortunato e farà di tutto per tornare a disposizione in tempo per gli impegni con la propria selezione - leggi Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu -, e per chi potrebbe tornare con una delusione cocente, ovvero la mancata partecipazione alla kermesse iridata".