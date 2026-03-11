FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora TS – Inter, ansia nazionali: in casa nerazzurra c’è agitazione per l’ultima sosta

ultimora

TS – Inter, ansia nazionali: in casa nerazzurra c’è agitazione per l’ultima sosta

Inter Chivu
Diversi calciatori importanti per i nerazzurri saranno impegnati tra poco negli spareggi per il mondiale e non solo
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Per l'edizione odierna di TuttoSport, in casa Inter c'è una variabile in più che potrebbe condizionare il rendimento della squadra. Legata alla stretta attualità, tra l'altro. Si tratta della famigerata sosta per le nazionali. Terrebbe in particolare apprensione il club nerazzurro. Il motivo? Lo spiega il quotidiano nel focus:

TS – Inter, ansia nazionali: in casa nerazzurra c’è agitazione per l’ultima sosta- immagine 2
Getty Images

"Ansia nazionali in casa Inter. È vero che dopo aver perso il derby e aver permesso al Milan di tornare a meno 7, la squadra di Cristian Chivu nelle prossime due settimane dovrà vedersela con Atalanta (sabato alle 15 a San Siro) e Fiorentina (domenica 22 al Franchi), impegni tutt’altro che “rilassanti”, ma già ora si respira agitazione in casa nerazzurra per la prossima sosta, l’ultima di questa stagione.

Diversi giocatori il 23 marzo partiranno, alcuni avranno delle semplici amichevoli (Thuram e Sucic, per esempio, saranno con Francia e Croazia in Florida per sfidare Brasile e Colombia), molti però avranno partite per nulla banali: c’è chi si giocherà la qualificazione al Mondiale e chi addirittura un trofeo. L’Inter è preoccupata per chi oggi è infortunato e farà di tutto per tornare a disposizione in tempo per gli impegni con la propria selezione - leggi Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu -, e per chi potrebbe tornare con una delusione cocente, ovvero la mancata partecipazione alla kermesse iridata".

Leggi anche
Biasin: “Fa sorridere che chi prevedeva apocalisse sportiva Inter in estate ora...
Ambrosini: “Nel derby mi sarei aspettato più minuti da questo giocatore e non da...

© RIPRODUZIONE RISERVATA