Durante Elastici di Cronache di Spogliatoio, l'ex calciatore Massimo Ambrosini ha parlato dell'andamento del derby e delle mosse di Chivu
Durante Elastici di Cronache di Spogliatoio, l'ex calciatore Massimo Ambrosini ha parlato dell'andamento del derby e delle mosse di Chivu:

"Sai chi mi sarei aspettato più minuti? L'unico che quando attacchi la difesa bassa e poteva scombinare dribblando è Diouf. Anche da mezzala. Frattesi in quel contesto chiuso serve meno di uno che prende palla al limite e prova a dribblare, a inventare".

