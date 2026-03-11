Durante Elastici di Cronache di Spogliatoio, l'ex calciatore Massimo Ambrosini ha parlato dell'andamento del derby e delle mosse di Chivu:
Ambrosini: “Nel derby mi sarei aspettato più minuti da questo giocatore e non da Frattesi”
Durante Elastici di Cronache di Spogliatoio, l'ex calciatore Massimo Ambrosini ha parlato dell'andamento del derby e delle mosse di Chivu
"Sai chi mi sarei aspettato più minuti? L'unico che quando attacchi la difesa bassa e poteva scombinare dribblando è Diouf. Anche da mezzala. Frattesi in quel contesto chiuso serve meno di uno che prende palla al limite e prova a dribblare, a inventare".
