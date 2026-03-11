FC Inter 1908
Biasin: "Fa sorridere che chi prevedeva apocalisse sportiva Inter in estate ora dica…"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter dopo il KO nel derby
Marco Astori
Marco Astori 

Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter dopo il KO nel derby: "Il 30 giugno 2025 l’Inter del tecnico “esordiente” Cristian Chivu viene eliminata negli ottavi del Mondiale per Club dalla Fluminense.

Non tira una bella aria e prima del rompete le righe capitan Lautaro Martinez prova a dare una scossa allo spogliatoio: “Il mio messaggio è chiaro: chi non vuole restare all'Inter vada via, qui si deve lottare per obiettivi importanti". Buona parte dell’opinione pubblica è severa, parla di “squadra spaccata”, “gruppo alla deriva” e ipotizza un futuro più nero che nerazzurro.

Guarda un po’, sono gli stessi che oggi minimizzano il primato in classifica a +7 sul secondo posto e “che brutta Inter”. Il +7 sul secondo posto non è affatto un obiettivo raggiunto ma “che brutta Inter” detto da chi solo otto mesi fa prevedeva l’apocalisse sportiva… fa abbastanza sorridere.

