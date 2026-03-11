Non tira una bella aria e prima del rompete le righe capitan Lautaro Martinez prova a dare una scossa allo spogliatoio: “Il mio messaggio è chiaro: chi non vuole restare all'Inter vada via, qui si deve lottare per obiettivi importanti". Buona parte dell’opinione pubblica è severa, parla di “squadra spaccata”, “gruppo alla deriva” e ipotizza un futuro più nero che nerazzurro.