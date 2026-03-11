Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter dopo il KO nel derby: "Il 30 giugno 2025 l’Inter del tecnico “esordiente” Cristian Chivu viene eliminata negli ottavi del Mondiale per Club dalla Fluminense.
Non tira una bella aria e prima del rompete le righe capitan Lautaro Martinez prova a dare una scossa allo spogliatoio: “Il mio messaggio è chiaro: chi non vuole restare all'Inter vada via, qui si deve lottare per obiettivi importanti". Buona parte dell’opinione pubblica è severa, parla di “squadra spaccata”, “gruppo alla deriva” e ipotizza un futuro più nero che nerazzurro.
Guarda un po’, sono gli stessi che oggi minimizzano il primato in classifica a +7 sul secondo posto e “che brutta Inter”. Il +7 sul secondo posto non è affatto un obiettivo raggiunto ma “che brutta Inter” detto da chi solo otto mesi fa prevedeva l’apocalisse sportiva… fa abbastanza sorridere.
