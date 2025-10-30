I due giocatori, grandi tifosi nerazzurri, hanno potuto incontrare e salutare i campioni nerazzurri, ricevendo in regalo due maglie di Alessandro Bastoni direttamente dalle mani del difensore. Dopo Paola Egonu, altre due eccellenze della pallavolo italiana sono ospiti del Club ad Appiano Gentile: Michieletto ha vinto due Mondiali (2022 e 2025, in quest'ultimo è stato nominato MVP del torneo) e un Europeo (2021) con l'Italia, così come Lavia, assente nell'ultimo trionfo iridato a causa di un infortunio.
Giornata speciale al BPER Training Centre di Appiano Gentile, dove l'Inter è tornata in campo il giorno dopo la vittoria per 3-0 contro la Fiorentina
(inter.it)
