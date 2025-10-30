Ulteriori dettagli sulle condizioni e sul recupero del giocatore francese arrivano dopo l'allenamento di questa mattina

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 ottobre - 15:27

Dopo l'allenamento del mattino e la notizia del ritorno in gruppo di Marcus Thuram, arrivano gli aggiornamenti alla fine della seduta. Il giocatore nerazzurro, che si è fatto male nella gara di Champions contro lo Slavia Praga, era fuori da diverse settimane ma oggi è tornato ad allenarsi con i compagni.

A Skysport riferiscono che il giocatore ha svolto metà dell'allenamento con gli altri giocatori nerazzurri, che ieri hanno affrontato e battuto la Fiorentina, e metà seduta con esercizi personalizzati come era definito dal programma di recupero stilato da staff medico e staff tecnico.

Domani il programma del francese sarà lo stesso di oggi, svolgerà ancora parte della seduta in gruppo e in parte farà personalizzato. Sabato Chivu deciderà se portarlo a Verona. Intanto c'è chi pensa a compensare la sua assenza. Non solo Bonny ed Esposito ma anche Calhonoglu che con la doppietta di ieri contro i viola è primo tra i capocannonieri della Serie A con cinque gol insieme ad Orsolini.

(fonte: SS24)