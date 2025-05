Inter, si riparte dopo Inter-Barcellona. Le news da Appiano

L'argentino ha stretto i denti per esserci col Barcellona ma viene da un problema muscolare. Problema alla caviglia invece per il francese

I giocatori che sono scesi in campo nella gara, che è valsa la conquista della finale di Monaco del 31 maggio, hanno fatto lavoro di scarico. Lavoro a parte per Lautaro Martinez. L'argentino arrivava da un problema muscolare che si è procurato nella gara di andata contro il Barça e ha stretto i denti, accelerando i tempi di recupero, per esserci al ritorno. Ha persino segnato, il gol dell'1-0 che ha aperto marcature e partita. Personalizzato anche per Benjamin Pavard che si è fatto male alla caviglia nella gara con la Roma e non è riuscito a recuperare per il doppio confronto, epico, contro i blaugrana.