Cristian Chivu ha concesso tre giorni liberi ai giocatori rimasti ad Appiano dopo l'amichevole in Libia contro l'Atletico Madrid. Il tecnico da domani inizierà a preparare la delicata trasferta di Roma dove i nerazzurri affronteranno la squadra di Gasperini che attualmente occupa il primo posto in classifica. Una sfida ad alta quota che arriva subito dopo la sosta per le nazionali.
Come sottolinea Tuttosport, domani, oltre ai giocatori rimasti a Milano, si uniranno pure Dumfries (due gare con l’Olanda), De Vrij (due panchine), Sucic, Zielinski e anche Bastoni che oggi tornerà a Milano essendo squalificato per la gara contro Israele.
