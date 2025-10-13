FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, ad Appiano il ritorno dei primi giocatori impegnati con le nazionali. Bastoni…

ultimora

Inter, ad Appiano il ritorno dei primi giocatori impegnati con le nazionali. Bastoni…

Inter, ad Appiano il ritorno dei primi giocatori impegnati con le nazionali. Bastoni… - immagine 1
Il tecnico nerazzurro ha concesso tre giorni liberi ai giocatori rimasti ad Appiano dopo l'amichevole in Libia contro l'Atletico Madrid
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter Chivu
Getty Images

Cristian Chivu ha concesso tre giorni liberi ai giocatori rimasti ad Appiano dopo l'amichevole in Libia contro l'Atletico Madrid. Il tecnico da domani inizierà a preparare la delicata trasferta di Roma dove i nerazzurri affronteranno la squadra di Gasperini che attualmente occupa il primo posto in classifica. Una sfida ad alta quota che arriva subito dopo la sosta per le nazionali.

Inter, ad Appiano il ritorno dei primi giocatori impegnati con le nazionali. Bastoni…- immagine 3
Getty Images

Come sottolinea Tuttosport, domani, oltre ai giocatori rimasti a Milano, si uniranno pure Dumfries (due gare con l’Olanda), De Vrij (due panchine), Sucic, Zielinski e anche Bastoni che oggi tornerà a Milano essendo squalificato per la gara contro Israele.

(Tuttosport)

Leggi anche
Serie A, i 10 difensori più costosi: distacco choc Bastoni. Sorpresa Inter al quinto posto
Inter, Thuram prende la rincorsa per Napoli: oggi il francese alla Pinetina....

© RIPRODUZIONE RISERVATA