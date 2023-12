Libero – Inter, via libera da Zhang: in arrivo Buchanan. Taremi? A gennaio…

L'infortunio di Cuadrado e l'incertezza sui suoi tempi di recupero hanno convinto l'Inter ad accelerare le operazioni per consegnare a Inzaghi un nuovo esterno destro. Il nome è risaputo da tempo: è quello di Tajon Buchanan, canadese classe '99 del Club Bruges. La trattativa sarebbe già a buon punto, tanto che il giocatore potrebbe presto arrivare a Milano. Così scrive Libero: "Quella che ne ha meno è anche quella che per prima chiuderà un acquisto. L'Inter, infatti, è vicinissima all'accordo con il Bruges per Buchanan, 24enne canadese tuttofare di fascia destra. Il presidente Zhang ha dato il via libera all'utilizzo di un piccolo budget perché il ragazzo è diventato una delle occasioni di cui sopra, avendo il contratto in scadenza nel 2025 e non essendo intenzionato a rinnovarlo. L'affare è praticamente fatto in prestito con obbligo di riscatto in estate per poco meno di 10 milioni più bonus. Accordo di cinque anni e sostituto di Cuadrado, che ha di fatto terminato l'esperienza in nerazzurro avendo firmato un annuale, a disposizione di Inzaghi fin dai primi giorni dell'anno".