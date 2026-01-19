Andrea Stramaccioni, intervenuto a Dazn, ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria contro l'Udinese

"Lautaro e Pio stanno raggiungendo una affinità straordinaria, il dato curioso è che su 6 assist fatti, 4 per Lautaro. E Pio, i gol li ha fatti quando c'era Lautaro in campo a parte in Coppa Italia. Trovare un partner così complementare è difficile anche se ribadisco che la ThuLa non si tocca, Thuram e Lautaro si mettono una teca.

L'Inter è molto più solida, tra Lecce, Parma e Udinese ha subito una palla gol a partita. La sensazione è che quando arrivavi vicino all'area di rigore c'era un pericolo di subire gol, come se non ci fosse la percezione del pericolo"

"La dico meno poetica: Lautaro ha capito che con Pio ha più possibilità di capitalizzare. Mi sembra di rivedere quando arrivò Lukaku, Lautaro gira intorno a Pio. Pio ha caratteristiche che possono essere decisive quando l'Inter non vuole attaccare la profondità come fatto ieri a Udine. E possiamo anche fare il paragone, Pio è il Fullkrug dell'Inter.

L'unica cosa che deve migliorare Pio è il gioco aereo, ha 20 anni e può crescere ovviamente. Ma dico che a 20 anni non ricordo nessuno così decisivo in un grande club, gli auguro di fare la carriera di Toni ma Toni non era così a 20 anni"