Sarà la gara col Borussia Dortmund a decretare se l'Inter dovrà passare dai playoff o andrà agli ottavi dalla porta principale. La sconfitta contro l'Arsenal costringe la quadra nerazzurra a giocarsi tutto a Dortmund tra una settimana.
Inter, con l’Arsenal non era uno scontro diretto: ecco perché. È un’illusione ottica…
"A una prima lettura si potrebbe dire che l'Inter contro l'Arsenal ha perso l'ennesimo scontro diretto di questa stagione. Ma a ben vedere, tanto diretto lo scontro non è stato. Fra le due squadre passa infatti tutta la distanza che c'è fra i campionati che guidano. Il fatto che i nerazzurri siano in testa alla serie A e i Gunners alla Premier League è un'illusione ottica, che non aiuta a vedere la dimensione delle cose. La squadra di Arteta ha una volta e mezza il bilancio di quella di Chivu. Ha speso nell'ultimo mercato estivo 283 milioni più di quanti ne ha messi in cassa, sei volte più dell'Inter. E in campo inevitabilmente si è visto", sottolinea Repubblica.
"La vittoria inglese è stata in grandissima parte frutto del loro merito: più veloci, più bravi coi piedi, più furbi a sfruttare le occasioni. E ora pronti ad affrontare a pieni punti l'ultima partita della prima fase di Champions contro il Kairat Almaty. Molto diverso è il percorso europeo che attende l'Inter, temporaneamente nona in attesa delle partite di oggi e già matematicamente sicura di poter giocare i play-off a febbraio per provare a raggiungere gli ottavi. Se vogliono evitarsi quelle due fastidiosissime partite di spareggio, potenzialmente dannose per il campionato, i nerazzurri dovranno vincere a Dortmund il 28 gennaio, sperando che i risultati degli altri campi diano una mano".
