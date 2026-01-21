"A una prima lettura si potrebbe dire che l'Inter contro l'Arsenal ha perso l'ennesimo scontro diretto di questa stagione. Ma a ben vedere, tanto diretto lo scontro non è stato. Fra le due squadre passa infatti tutta la distanza che c'è fra i campionati che guidano. Il fatto che i nerazzurri siano in testa alla serie A e i Gunners alla Premier League è un'illusione ottica, che non aiuta a vedere la dimensione delle cose. La squadra di Arteta ha una volta e mezza il bilancio di quella di Chivu. Ha speso nell'ultimo mercato estivo 283 milioni più di quanti ne ha messi in cassa, sei volte più dell'Inter. E in campo inevitabilmente si è visto", sottolinea Repubblica.