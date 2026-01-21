In studio a Sky Sport prima della serata di Champions League, il noto giornalista Paolo Condò si è espresso così sulle parole delle scorse ore di José Mourinho:
Condò: “Non ho capito Mourinho. Attacco a Chivu? No, credo più a…”
Il noto giornalista Paolo Condò si è espresso così sulle parole delle scorse ore di José Mourinho prima di Juve-Benfica
“Non ho capito con chi ce l’avesse Mourinho con la frase sui giovani che allenano le big, forse Maresca che era al Chelsea?
Chivu ha un identikit molto giovane e allena una big come l’Inter, ma è uno dei suoi uomini del Triplete e dubito ce l’avesse con lui… Forse Arbeloa che è andato al Real Madrid?”.
