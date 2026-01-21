Condò: “Non ho capito Mourinho. Attacco a Chivu? No, credo più a…”

“Non ho capito con chi ce l’avesse Mourinho con la frase sui giovani che allenano le big, forse Maresca che era al Chelsea?

Chivu ha un identikit molto giovane e allena una big come l’Inter, ma è uno dei suoi uomini del Triplete e dubito ce l’avesse con lui… Forse Arbeloa che è andato al Real Madrid?”.