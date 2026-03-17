Viene pure mostrato lo scambio tra l'arbitro Manganiello e Denzel Dumfries dopo la rete dell'1-1 convalidata alla Dea

Ad Open VAR , oltre agli audio degli episodi arbitrali di Inter-Atalanta, viene pure mostrato lo scambio tra l'arbitro Manganiello e Denzel Dumfries dopo la rete dell'1-1 convalidata alla Dea. Ecco cosa si sono detti.

Manganiello: "Sei scivolato, non te ne sei accorto: non te ne sei accorto Denzel".