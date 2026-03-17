Ad Open VAR, oltre agli audio degli episodi arbitrali di Inter-Atalanta, viene pure mostrato lo scambio tra l'arbitro Manganiello e Denzel Dumfries dopo la rete dell'1-1 convalidata alla Dea. Ecco cosa si sono detti.
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fcinter1908 ultimora Inter-Atalanta, assurdo Manganiello a Dumfries: “Sei scivolato! Vai che avete ancora…”
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Inter-Atalanta, assurdo Manganiello a Dumfries: “Sei scivolato! Vai che avete ancora…”
Viene pure mostrato lo scambio tra l'arbitro Manganiello e Denzel Dumfries dopo la rete dell'1-1 convalidata alla Dea
Manganiello: "Sei scivolato, non te ne sei accorto: non te ne sei accorto Denzel".
Dumfries: "Mi ha preso il piede, come scivolato?".
Manganiello: "Non te ne sei accorto. Avete ancora 10 minuti per vincere, vai", l'assurda frase dell'arbitro all'olandese.
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