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Inter-Atalanta, assurdo Manganiello a Dumfries: “Sei scivolato! Vai che avete ancora…”

Inter-Atalanta, assurdo Manganiello a Dumfries: “Sei scivolato! Vai che avete ancora…” - immagine 1
Viene pure mostrato lo scambio tra l'arbitro Manganiello e Denzel Dumfries dopo la rete dell'1-1 convalidata alla Dea
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Ad Open VAR, oltre agli audio degli episodi arbitrali di Inter-Atalanta, viene pure mostrato lo scambio tra l'arbitro Manganiello e Denzel Dumfries dopo la rete dell'1-1 convalidata alla Dea. Ecco cosa si sono detti.

Inter Dumfries
Getty Images

Manganiello: "Sei scivolato, non te ne sei accorto: non te ne sei accorto Denzel".

Dumfries: "Mi ha preso il piede, come scivolato?".

Manganiello: "Non te ne sei accorto. Avete ancora 10 minuti per vincere, vai", l'assurda frase dell'arbitro all'olandese.

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