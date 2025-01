Inter-Atalanta apre il programma delle semifinali di Supercoppa Italiana. Nessuna sorpresa nelle scelte di Simone Inzaghi, che conferma la formazione vista contro il Cagliari, con Bisseck e de Vrij in difesa e la coppia d'attacco formata da Lautaro e Thuram. Gian Piero Gasperini sorprende con Scalvini in campo dal 1' a centrocampo, con Zaniolo falso 9 in attacco. Calcio di inizio alle ore 20.