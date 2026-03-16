Negli studi di Pressing, Sandro Sabatini, giornalista, ha analizzato così gli episodi arbitrali di Inter-Atalanta di sabato pomeriggio

Marco Astori Redattore 16 marzo - 11:18

Intervenuto negli studi di Pressing, Sandro Sabatini, giornalista, ha analizzato così gli episodi arbitrali di Inter-Atalanta di sabato pomeriggio: "Per me il gol dell'Atalanta è regolare perché se si dice che Manganiello porta il fischietto alla bocca, lo fa anche perché ha avuto la sensazione che Dumfries potesse aver sfiorato la palla con la mano.

E se voi dite che quella è una spinta che fa perdere l'equilibrio a Dumfries, dico va bene: ma lasciatemi la libertà di dire che Dumfries inciampa da solo. Sul rigore su Frattesi siamo tutti d'accordo: sull'immediatezza io mi sono fidato degli occhi dell'arbitro, del VAR e di Luca Marelli, che è molto bravo.

Per me era rigore ma se tutti e tre dicono sta cosa... Io voglio sapere qual è il motivo: quello che io dico è che evidentemente dicevano un conto è il contatto e un altro e il fallo. Ma più lo vedi in tv e più è rigore. L'arbitro giudica in un modo, il VAR anche: hanno sbagliato, quello sì. Secondo me è fallo anche quell'altro di Ederson, soprattutto quello".