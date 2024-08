Il campionato è ormai alle porte: l'Inter dopo le amichevoli debutterà in Serie A il 17 agosto sul campo del Genoa, per poi affrontare due partite consecutive a San Siro, contro Lecce e Atalanta. Si avvicina dunque il momento per i tifosi nerazzurri di riabbracciare la squadra Campione d'Italia al Meazza, tornando a riempire lo stadio come sempre, per un affetto che è incontenibile.