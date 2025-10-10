Amichevole internazionale per l'Inter che sfida l'Atletico Madrid a Bengasi, nel rinnovato Benghazi International Stadium nel match - organizzato con il patrocinio del Libya Development and Reconstruction Fund (FDRL) - che assegnerà la Reconstruction Cup – FDRL Cup: per questioni legate alla logistica, il fischio d’inizio di Atletico Madrid-Inter slitta alle ore 18.20
La sfida rappresenta una sorta di anteprima di Champions League: le due squadre si ritroveranno infatti di fronte anche il 26 novembre, a Madrid, nella quinta giornata dellaLeague Phase della massima competizione europea.
FORMAZIONI UFFICIALI—
ATLETICO MADRID (5-3-2): 1 J. Musso; 18 Marc Pubill, 2 J. M. Giménez, 15 Lenglet, 3 Ruggeri, 21 Javi Galán; 4 Gallagher, 11 Almada, 6 Koke; 7 Griezmann, 12 Carlos Martin A disposizione: 33 M. De Luis, 26 Kostis, 38 O. Janneh, 40 Puric, 43 C. Giménez, 39 Rajado, 42 Javi Serrano, 46 Castillo, 59 J. Barrios, 65 Darío Frey, 66 Alegre Allenatore: Diego Simeone
INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 42 Palacios; 36 Darmian, 17 Diouf, 45 Bovo, 22 Mkhitaryan, 11 Luis Henrique; 14 Bonny, 47 Spinaccè. A disposizione: 12 Di Gennaro, 43 Stante, 46 Avitabile, 48 Zarate, 49 Maye, 50 Cinquegrano, 51 Kaczmarski, 52 Venturini, 53 Lavelli, 55 Agbonifo, 54 Marello. Allenatore: Cristian Chivu.
