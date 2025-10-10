FC Inter 1908
Atletico Madrid-Inter, slitta il fischio d’inizio per questioni logistiche: il nuovo orario

Slitta il fischio d'inizio di Atletico Madrid-Inter, gara valida per la Reconstruction Cup – FDRL Cup: ecco il nuovo orario
Marco Astori
Slitta il fischio d'inizio di Atletico Madrid-Inter, gara valida per la Reconstruction Cup – FDRL Cup.

Il club nerazzurro fa sapere che, per questioni legate alla logistica, la gara inizierà alle 18.20 invece che alle 18.

Atletico Madrid-Inter si gioca venerdì 10 ottobre alle ore 18:20 al Benghazi International Stadium. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su Inter TV e sul canale YouTube del Club.

