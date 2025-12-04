Un anno fa Inzaghi aveva l'annosa questione delle punte di riserva che non segnavano. Quest'anno il problema è stato superato con numeri impressionanti

Gianni Pampinella Redattore 4 dicembre 2025 (modifica il 4 dicembre 2025 | 12:02)

Negli ottavi di Coppa Italia, l'Inter ha liquidato il Venezia con un netto 5-1. Per i nerazzurri i gol sono stati firmati da Pio Esposito, Bonny, Thuram (doppietta) e Diouf. A fare 'abbastanza impressione' come ha detto Chivu al termine della gara, è soprattutto la statistica delle reti segnate dalle punte. "Di tutte le cose positive della partita, per Chivu la più notevole è forse questa: segnano gli attaccanti", sottolinea Repubblica che poi snocciola i dati.

"Dall’inizio della stagione, fra campionato, Champions e questa prima gara di Coppa Italia, i numeri dell’attacco interista sono impressionanti. Lautaro, capocannoniere della Serie A, in 17 gare ha segnato 10 gol e servito due assist ai compagni. Thuram, dopo 13 gare, è a quota 7 reti e due passaggi decisivi. Bonny, sceso in campo per 18 volte, ha segnato 5 reti e fornito 6 assist. Infine Esposito, che in 17 partite è andato a segno 3 volte, mandando in gol altri giocatori in altrettante occasioni. Un totale di 25 reti e 13 assist".

"Quando si chiede a Chivu di chi sia il merito di questa valanga di gol e assist garantita dall’attacco, lui dà meriti a tutti tranne che a se stesso, dal direttore sportivo ai giocatori: "Sono numeri che fanno abbastanza impressione. Il merito è di chi li ha scelti e portati qua. Merito loro e dei loro compagni, anche. Ogni tanto poi sbuca qualche caso perché questo o quell’attaccante per qualche partita non segna, ma in realtà il problema non c’è. Lavorano continuamente. Bonny, ad esempio, ha avuto dei giorni di febbre, ma nessuno l’avrebbe detto. Abbiamo bisogno di tutti loro e del loro contributo".

