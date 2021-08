Padovan: “Inter, addio Lukaku assorbito dando a più giocatori possibilità di far gol”

Il giornalista ha parlato dell'attacco nerazzurro e di come Inzaghi sta lavorando per compensare l'addio del belga

«Segna anche Correa. Dico anche perché lui è arrivato da pochi giorni e poi perché è entrato al 73esimo e ha fatto gol pochi minuti dopo. Lui è un giocatore che non segna tantissimo. Ma se all'Inter si presenta con una doppietta in una gara così comincio a pensare che il suo feeling con Inzaghi, a livello tecnico-tattico, sia importante e possa essere oltre che un'alternativa un giocatore che possa fare coppia con altri. Non è un centravanti, è una seconda punta. Ma i suoi gol dimostrano che la batteria in attacco dei nerazzurri è considerevole. L'Inter ha assorbito l'addio di Lukaku allargando la possibilità di tutti i giocatori là davanti di andare a segno», la sua considerazione.