I numeri straordinari del reparto offensivo dell'Inter

Gianni Pampinella Redattore 6 febbraio 2026 (modifica il 6 febbraio 2026 | 09:16)

52 gol in 23 partite, 13 più del secondo miglior attacco. Sono i numeri straordinari del reparto offensivo dell'Inter che in questa prima parte di stagione sta facendo davvero la differenza. "Se l'Inter a questo punto della stagione guarda tutti dall'alto in Serie A è principalmente per una fase offensiva strepitosa. Ma non solo. I nerazzurri sono quelli che creano di più, grazie a una manovra che con il cambio in panchina è diventata addirittura più propositiva e meno speculativa. Alzando il baricentro, è arrivata a creare più di 45 expected goals, 4 in più della Juventus, seconda anche in questa graduatoria, con il Milan terzo a quota 38,86. Il nuovo allenatore sa bene che alla fine conteranno i trofei e soprattutto in base a quello si calibreranno i giudizi al termine della stagione, ma sembra aver comunque intrapreso la strada più solida per inseguire il grande sogno di vincere al primo colpo", sottolinea il Corriere dello Sport.

"A gennaio non sono arrivati rinforzi, nonostante l'emergenza a destra, ma il cammino dell’Inter non ne ha risentito. La squadra ha continuato a macinare chilometri, come se non fosse priva di una delle sue frecce principali da metà novembre. Se gli stop non condizionano l’andamento generale, vuol dire che la base è forte. Sono 99 le grandi occasioni create dall'Inter, addirittura 32 in più del Milan e 34 in più della Juventus. Ma i nerazzurri non si limitano a proporre. Rispetto al passato sono diventati anche più cattivi sotto porta. Vanno a segno con maggiore continuità dei rivali: la percentuale realizzativa è del 12,4%, davanti a Milan e Cagliari, ferme sul podio della classifica speciale al 12,2% e 11,9%".

"Insomma, quella di Chivu è anche cinica e conferma di avere fame. Rimane per questo fondamentale il contributo di tutta la squadra, non soltanto in chiave realizzativa. Perché nella sinfonia nerazzurra ognuno ha il suo ruolo e tutti concorrono armonicamente a determinare un vantaggio in avanti. Una dimostrazione enorme di forza, considerando che a loro volta gli attaccanti sono i primi a indirizzare anche la fase di non possesso con grande spirito di sacrificio. L’Inter sembra dunque una macchina pressoché perfetta. Nonostante i mancati rinforzi, Chivu sarà rinfrancato dal rendimento dei suoi. Un’occhiata a questi numeri darà sicuramente ulteriore slancio verso la volata che sta per cominciare per Lautaro e soci".

(Corriere dello Sport)