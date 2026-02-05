Bruno Longhi, giornalista, è intervenuto su Radio Tutto Napoli. Queste le sue considerazioni:
Longhi: “Conte? Non gli va mai bene niente. Il gap tra Napoli e Inter…”
Secondo te il solco si può ridurre con l'Inter?
“Ovviamente il solco si può ridurre, perché dipende da quella che sarà la media che terrà l’Inter. Però non dimentichiamo che c’è anche il Milan, che ha quattro punti di vantaggio sul Napoli e sta viaggiando fortissimo, lo abbiamo visto ieri sera. Più aumenta il numero degli avversari dai quali bisogna togliere punti, più diventa difficile l’operazione recupero".
È una stagione particolare per il Napoli. Che lettura dai di questo momento?
“È una stagione particolare, sì. Non ritorno sul tema degli infortuni perché è stato già trattato e ritrattato, però è una stagione in cui bisogna guardare in faccia la realtà. Il Napoli non è quello che si pensava potesse essere a inizio stagione. È una squadra che è stata costretta a cambiare pelle continuamente, un Napoli camaleontico. Conte è stato bravo a trovare soluzioni ogni volta che si sono presentate difficoltà".
C’è differenza tra il Napoli del campionato e quello di Champions?
“Parlo del Napoli italiano, quello del nostro campionato. Il Napoli di Champions, invece, non ha affatto risposto alle attese di tutti gli italiani, ma soprattutto dei tifosi del Napoli. Da campione d’Italia ci si aspettava decisamente di più".
Che giudizio dai al lavoro di Conte quest’anno e al personaggio Conte dal punto di vista mediatico?
“È un personaggio particolare, a cui non va mai bene niente, diciamolo chiaramente. È un fatto caratteriale. Ogni allenatore ha il suo modo di esporsi mediaticamente: lui è un perfezionista al mille per mille".
