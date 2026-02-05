Longhi: “Conte? Non gli va mai bene niente. Il gap tra Napoli e Inter…”

“Ovviamente il solco si può ridurre, perché dipende da quella che sarà la media che terrà l’Inter. Però non dimentichiamo che c’è anche il Milan, che ha quattro punti di vantaggio sul Napoli e sta viaggiando fortissimo, lo abbiamo visto ieri sera. Più aumenta il numero degli avversari dai quali bisogna togliere punti, più diventa difficile l’operazione recupero".

“È una stagione particolare, sì. Non ritorno sul tema degli infortuni perché è stato già trattato e ritrattato, però è una stagione in cui bisogna guardare in faccia la realtà. Il Napoli non è quello che si pensava potesse essere a inizio stagione. È una squadra che è stata costretta a cambiare pelle continuamente, un Napoli camaleontico. Conte è stato bravo a trovare soluzioni ogni volta che si sono presentate difficoltà".