FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sky – Inter, torna la ThuLa col Sassuolo? Ecco l’undici nella testa di Chivu

ultimora

Sky – Inter, torna la ThuLa col Sassuolo? Ecco l’undici nella testa di Chivu

Sky – Inter, torna la ThuLa col Sassuolo? Ecco l’undici nella testa di Chivu - immagine 1
Può tornare la Thu-La domenica contro il Sassuolo: ci pensa Cristian Chivu: ecco l'undici dell'Inter nella testa di Chivu
Alessandro Cosattini Redattore 

Sky – Inter, torna la ThuLa col Sassuolo? Ecco l’undici nella testa di Chivu- immagine 2

Può tornare la Thu-La domenica contro il Sassuolo: ci pensa Cristian Chivu. Secondo Sky Sport, c'è Thuram al momento in vantaggio su Pio Esposito per giocare accanto a Lautaro Martinez nel prossimo impegno dell'Inter in campionato.

Sky – Inter, torna la ThuLa col Sassuolo? Ecco l’undici nella testa di Chivu- immagine 3

Riecco Luis Henrique e Dimarco sulle due fasce, a centrocampo pronti Sucic, Zielinski e Mkhitaryan, sono loro tre in vantaggio su Frattesi visto che Barella e Calhanoglu rimangono ai box.

In difesa pronti Bisseck, Akanji e Bastoni, col ritorno di Sommer tra i pali.

(Fonte: sito Sky Sport)

Leggi anche
Longhi: “Conte? Non gli va mai bene niente. Il gap tra Napoli e Inter…”
Sassuolo in campo verso l’Inter: allenamento pomeridiano, domani seduta mattutina

© RIPRODUZIONE RISERVATA