Sky – Inter, torna la ThuLa col Sassuolo? Ecco l’undici nella testa di Chivu

Può tornare la Thu-La domenica contro il Sassuolo: ci pensa Cristian Chivu. Secondo Sky Sport, c'è Thuram al momento in vantaggio su Pio Esposito per giocare accanto a Lautaro Martinez nel prossimo impegno dell'Inter in campionato.
Può tornare la Thu-La domenica contro il Sassuolo: ci pensa Cristian Chivu: ecco l'undici dell'Inter nella testa di Chivu
Riecco Luis Henrique e Dimarco sulle due fasce, a centrocampo pronti Sucic, Zielinski e Mkhitaryan, sono loro tre in vantaggio su Frattesi visto che Barella e Calhanoglu rimangono ai box.
In difesa pronti Bisseck, Akanji e Bastoni, col ritorno di Sommer tra i pali.
