Inter, è un attacco record: i numeri. Così prolifica nemmeno quella del Triplete. Nessuno…

Mai nella sua storia recente l’Inter aveva cominciato la stagione segnando così tante reti
Non solo Lautaro e Thuram, Cristian Chivu può contare anche su Bonny ed Esposito. Fin qui i due giovani attaccanti hanno dimostrato di poter essere ricambi credibili ai due titolari.

"Un attacco da record. A conti fatti, mai nella sua storia recente l’Inter aveva cominciato la stagione segnando così tante reti. Prendendo in esame le prime sei giornate di campionato e le due gare di Champions, infatti, la squadra allenata da Cristian Chivu ha realizzato la bellezza di 22 gol, 17 in Serie A e 5 in Champions. Nessuno, prima di lui, aveva ottenuto altrettanto. Solamente Simone Inzaghi, nella stagione ’21-22, si era avvicinato alla cifra di oggi, con ben 20 reti in campionato (dunque tre in più dell’attuale ruolino di marcia), ma zero nelle prime due uscite in Champions. Dunque, 22 a 20 per Chivu", sottolinea Tuttosport.

"Tutti gli altri allenatori, da quando l’Inter è tornata a frequentare la Champions - dalla stagione ’18-19 -, inseguono. Inzaghi in altre tre stagioni, Conte in due (al massimo 17 gol nel ’20-21) e Luciano Spalletti in una (12 nel ’18-19). Ma andando pure indietro nel tempo, da quando la Coppa dei Campioni è diventata Champions nel 1992, nessuna Inter era mai stata così prolifica sotto porta come quella attuale di Chivu, neanche quella del Triplete". 

