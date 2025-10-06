"Un attacco da record. A conti fatti, mai nella sua storia recente l’Inter aveva cominciato la stagione segnando così tante reti. Prendendo in esame le prime sei giornate di campionato e le due gare di Champions, infatti, la squadra allenata da Cristian Chivu ha realizzato la bellezza di 22 gol, 17 in Serie A e 5 in Champions. Nessuno, prima di lui, aveva ottenuto altrettanto. Solamente Simone Inzaghi, nella stagione ’21-22, si era avvicinato alla cifra di oggi, con ben 20 reti in campionato (dunque tre in più dell’attuale ruolino di marcia), ma zero nelle prime due uscite in Champions. Dunque, 22 a 20 per Chivu", sottolinea Tuttosport.