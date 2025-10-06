La bordocampista di DAZN Federica Zille, intervenuta al tavolo di "Fuoriclasse", ha raccontato cos'ha visto da San Siro

Marco Astori Redattore 6 ottobre - 10:30

Non è passata inosservata la reazione di Denzel Dumfries, visibilmente contrariato, dopo la scelta di Cristian Chivu di sostituirlo ad inizio secondo tempo contro la Cremonese. Nel post-gara, il tecnico romeno ha parlato così: "Ho detto che volevo gente incazzata, sono felice se si è incazzato, sempre che si sia incazzato. E neanche mi interessa. Il mio obiettivo è proprio questo, far incazzare i giocatori".

La bordocampista di DAZN Federica Zille, intervenuta al tavolo di "Fuoriclasse", ha raccontato cos'ha visto da San Siro: "Se mi ha spiazzato la risposta di Chivu su Dumfries? In realtà no perché già alla vigilia aveva detto che voleva vedere giocatori arrabbiati. La reazione di Dumfries l'ho seguita da bordocampo, quando poi lui è uscito l'Inter ha segnato altri due gol.

E' stato serio in panchina, continuava a scuotere la testa e non ha preso parte ai festeggiamenti col gruppo. Era veramente arrabbiato, ma era dall'inizio della partita che Chivu lo spronava a dare di più: voleva una partita diversa, non l'ha avuta e l'ha tolta. Ma l'aveva avvisato".