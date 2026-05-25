L'Inter ha vinto il suo 21° scudetto anche e soprattutto grazie al rendimento di un attacco semplicemente spaventoso, che ha pochi eguali

Marco Macca Redattore 25 maggio 2026 (modifica il 25 maggio 2026 | 00:02)

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L'Inter ha vinto il suo 21° scudetto anche e soprattutto grazie al rendimento di un attacco semplicemente spaventoso, che ha pochi eguali nella storia nerazzurra. Cristian Chivu, infatti, ha raggiunto Conte e Inzaghi a 89 gol negli scudetti del 2021- e del 23-24, quello della seconda stella. Solo agli albori degli anni '50 il club aveva fatto meglio:

"La superiorità offensiva messa in campo dall’Inter è stata la pietra su cui mister Chivu ha costruito il ventunesimo scudetto. Sono 89 le reti realizzate dai nerazzurri in 38 gare di campionato, 2,34 di media a partita, con un margine di 28 reti sul secondo miglior attacco (quello del Como, che ne ha segnati 61)".

"Gli 89 gol realizzati rappresentano il terzo miglior dato della storia nerazzurra: soltanto nelle stagioni 1950/51 (107) e nel 1949/50 (99) l'Inter ha segnato più reti in campionato, mentre sono state eguagliate le stagioni 2020/21 e 2023/24 (89). Una piacevole coincidenza, un filo rosso che unisce gli ultimi tre campionati vinti dall'Inter: gli ultimi tre Scudetti sono arrivati con il numero 89 sotto la colonna dei gol realizzati".

(inter.it)