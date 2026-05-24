FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Matri: “Milan, atteggiamento preoccupante. Il Cagliari poteva segnare anche di più”

ultimora

Matri: “Milan, atteggiamento preoccupante. Il Cagliari poteva segnare anche di più”

Matri: “Milan, atteggiamento preoccupante. Il Cagliari poteva segnare anche di più” - immagine 1
Alessandro Matri ha commentato il disastro del Milan, che resta fuori dalla Champions League dopo la sconfitta contro il Cagliari
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Negli studi di DAZN, Alessandro Matri ha commentato il disastro del Milan, che resta fuori dalla Champions League dopo la sconfitta contro il Cagliari a San Siro:

Matri: “Milan, atteggiamento preoccupante. Il Cagliari poteva segnare anche di più”- immagine 2
DAZN

"E' l'atteggiamento a essere stato preoccupante, poteva finire anche con qualche gol in più del Cagliari. Mancato proprio il carattere della squadra di Allegri. Le colpe sono da suddividere: sicuramente l'aspetto societario ha influito, ma poi c'è il campo".

(Fonte: DAZN)

Leggi anche
Martinez può fare il titolare nell’Inter? Quagliarella: “La società sa che…”
Inter, scudetto vinto… di testa: nessuno meglio dei nerazzurri in Europa. Il marchio di Chivu

© RIPRODUZIONE RISERVATA