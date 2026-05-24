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fcinter1908 ultimora Matri: “Milan, atteggiamento preoccupante. Il Cagliari poteva segnare anche di più”
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Matri: “Milan, atteggiamento preoccupante. Il Cagliari poteva segnare anche di più”
Alessandro Matri ha commentato il disastro del Milan, che resta fuori dalla Champions League dopo la sconfitta contro il Cagliari
Negli studi di DAZN, Alessandro Matri ha commentato il disastro del Milan, che resta fuori dalla Champions League dopo la sconfitta contro il Cagliari a San Siro:
"E' l'atteggiamento a essere stato preoccupante, poteva finire anche con qualche gol in più del Cagliari. Mancato proprio il carattere della squadra di Allegri. Le colpe sono da suddividere: sicuramente l'aspetto societario ha influito, ma poi c'è il campo".
(Fonte: DAZN)
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