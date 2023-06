Inter, dopo Thuram arriva Azpilicueta: pronto un biennale. Con la cura Conte…

Marcus Thuram , in attesa di Bisseck, è il primo colpo dell'Inter. Con ogni probabilità la seconda new-entry estiva per il club nerazzurro avrà il nome di Cesar Azpilicueta . Il difensore ha ancora un anno di contratto con il Chelsea, ma è ormai vicino ad ottenere la “libertà”.

"Del resto se l’è guadagnata dopo gli 11 anni di militanza tra i Blues, di cui è diventato pure capitano. Una volta svincolato, firmerà per l’Inter (che non tratterà con il club inglese), con cui ha già raggiunto l’intesa sulla base di un biennale da circa 3,5 milioni a stagione, che, come nel caso di Thuram, beneficerà del decreto crescita", sottolinea il Corriere dello Sport.